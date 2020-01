Vindere af DM i Skills hyldet: Håber på at kunne inspirere andre

Det er ikke kun store, kendte sportsstjerner, der har hevet medaljer hjem til Danmark, og som bliver hyldet på Rådhuset.

Det gør de studerende, der har vundet Danmarksmesterskabet i Skills også – i hvert fald i Aarhus, hvor Danmarksmestrene blev taget imod i Byrådssalen.

Det er et kæmpe skulderklap. Andreas Kobs Laursen

- Det betyder da noget, at det, man har gjort, bliver anerkendt og man bliver da lige lidt stolt, siger Danmarks bedste blomsterdekoratørelev, Vibeke Bak Søndergaard.

Onsdag blev Vibeke Bak Søndergaard, tjeneren Andreas Kobs Laursen og anlægsgartnerne Matias Dan Olsen og Ditte Svane Jakobsen hyldet med blomster, champagne og klapsalver.

- Det er superfedt. Jeg synes også, det er et kæmpe skulderklap – ikke bare fra kommunen, men man føler, det er hele landet på en eller anden måde, ved at man holder sådan en dag her, for os, siger Andreas Kobs Laursen.

Det var nogle glade vindere, der mødte op til hyldest på Aarhus Rådhus.

Flere på erhvervsuddannelserne

Her tager kommunen nemlig alle metoder i brug i håbet om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

- I Aarhus er der forholdsvist mange, der tager på gymnasiet efter grundskolen. Det er også udmærket for rigtig mange. Men jeg tror, at der er mange, der går glip af en rigtig god uddannelse ved ikke at tage en erhvervsuddannelse, siger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S).

Han lægger ikke skjul på, at det handler om at fremelske erhvervsskolerne. Aarhus ligger nemlig langt under landsgennemsnittet, når det kommer til at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

- Det er klart, at der skal mere til end dette arrangement, men forhåbentlig kan det gøre nogen nysgerrig.

Et håb han deler med vinderen i tjenerkategorien i DM i Skills:

- Jeg tror, at et tiltag som det her er med til at få folks øjne op for erhvervsuddannelserne, siger Andreas Kobs Laursen.

Vibeke Bak Søndergaard vandt i blomsterdekoratør-kategorien til DM I Skills.