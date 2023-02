Tivoli advarer efter flere hundrede gik i fælde

Der er svindlere på spil på det store internet.

Nogle har udset sig Tivoli Friheden som "lokkemad" til at få folk til at klikke på et link - og nu advarer det rigtige Tivoli Friheden i et opslag på Facebook om, at der altså ikke er tale om en konkurrence udskrevet af den aarhusianske forlystelsespark.

"Kære alle. Vi får rigtig mange henvendelser i øjeblikket fra gæster, der får private beskeder på Facebook om, at de har vundet sæsonkort fra profiler, der udgiver sig for at være Tivoli Friheden.

Deltag endelig ikke i deres konkurrencer og tryk heller ikke på deres links. Det er 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗸𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲𝗿 og 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗸𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿, som vi intet har med at gøre," lyder det blandt andet i opslaget, som mandag eftermiddag har fået næsten 100 kommentarer på en times tid.