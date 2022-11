Djurs Sommerland får førsteplads

De seneste ti år har Djurs Sommerland investeret mere end en halv milliard kroner i over 30 nye forlystelser, restauranter, butikker og forbedringer i parken. Seneste investering er et helt nyt temaland - Dinosaurland - til 100 millioner kroner.

Tre nye forlystelser på vej

Og noget kunne tyde på, at direktøren går efter at vinde titlen for femte gang.

I den kommende sæson investerer parken i omegnen af 50 millioner kroner i tre nye forlystelser.

- Vores gæster skal have det bedste af det bedste. Derfor investerer vi i kvalitetsforlystelser, og vi prioriterer, at gæsterne mærker nærvær og vores oprigtige interesse i at give dem gode oplevelser, når de besøger Djurs Sommerland, siger Henrik B. Nielsen.