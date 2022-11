Julemarked laver skøjtebane uden is

Tivoli Friheden i Aarhus har i år valgt at tage konsekvensen af energikrisen, og det betyder blandt andet, at forlystelsesparkens 270 kvadratmeter store udendørs skøjtebane ikke kommer til at have is.

I hvert fald ikke rigtig is.

Parkens gæster kommer til at kunne skøjte. Det bliver bare på en kunstig skøjtebane.

Den store skøjtebane har været planlagt længe, men Tivoli Friheden lagde planen på is tidligere på efteråret, allerede inden de havde nået at løfte sløret for den.