Tiltalt for masseskyderi blev politianmeldt efter hadske opslag

Han forklarer, at han ved et tilfælde stødte på et opslag fra nordjyden i et internetforum for såkaldte incels – mænd der lever i ufrivilligt cølibat – i sommeren 2019.

- Man kan se, at der er et helt ekstremt had mod kvinder, siger analytikeren om opslaget, hvor den tiltalte beskriver sine følelser ved synet af en gruppe kvindelige studenter i en studentervogn.

Opslaget om studenterne skulle ifølge analytikeren vise sig at være et af flere opslag af lignende karakter fra den 27-årige.



Analytikeren bed også mærke i, at den tiltalte linkede til et manifest skrevet af Adam Lanza, som var manden bag skoleskyderiet på Sandy Hook Elementary School i USA i 2012.

Den tiltalte var ifølge analytikeren også en del af et chatforum, hvor massakren mod Columbine High School i USA i 1999 blev hyldet.

Tiltagende radikalisering

Christian Skettrup forklarer, at han kunne konstatere en tiltagende radikalisering og voldsparathed i de opslag, den tiltalte postede.

10. juni 2020 førte det til en politianmeldelse af nordjyden.

- Vi var nervøse for, at hvis ikke der blev gjort noget, ville det springe i luften mellem hænderne på os bogstaveligt talt, siger han.