'Svævende' fodgængerfelt bliver fjernet

Derfor er det næste skridt for kommunen nu at male et nyt 3D-fodgængerfelt længere nede af gaden inden sommerferien.



- Vi vil fjerne det nuværende og lave et nyt i krydset ved Rosengade/Mejlgade, hvor vi også har fået en godkendelse. Der er det mere naturligt at gå på tværs af Mejlgade som fodgænger. Der er også en hævet flade, så cyklerne har en barriere, de skal hen over. Det er mere naturligt at holde tilbage ved en hævet flade og et naturligt krydsningspunkt, siger Trine Buus Karlsen.

Kommune dropper ikke forsøget

Selvom 3D-fodgængerfeltet indtil videre ikke har haft den ønskede effekt, vil Aarhus Kommune ikke at droppe forsøget med de "svævende" felter.

- Vi dropper det ikke. Vi vil gerne have så meget erfaring som muligt for at forbedre fodgængernes forhold i Aarhus. Der handler det om at prøve nogle forskellige løsninger af for at skabe opmærksomhed for fodgængerne i byen, siger Trine Buus Karlsen.