Prikker og striber: Hvad er det, jeg går på?

Det er et hjælpemiddel for blinde og svagsynede.

Jørgen Bak er født blind og næstformand i Dansk Blindesamfund Østjylland. Han bruger prikkerne, linjerne og lydene hver dag.

Han gik en tur ved Dokk1, som for ham kan være et svært sted at finde rundt.

- Der er jo meget åbent, så sådan et sted som her, er det vigtigt at have en ledelinje, ellers kan du meget nemt miste retningen, og det har temmelig stor betydning, siger Jørgen Bak.