Nu kan du 'svæve' over gaden

Der anlægges i alt tre fodgængerfelter med 3D-effekt i Aarhus. Udover det omtalte her i artiklen kommer der endnu et i Mejlgade og et enkelt i Knudrisgade.



- Man skal ikke gå længe rundt i Aarhus for at opdage, at man kan vente rigtig længe på at krydse vejen ved fodgængerfelter uden lysregulering. Alt for mange holder simpelthen ikke tilbage. Nu vil vi prøve en løsning med 3D, der skal få bilister og cyklister til at være ekstra opmærksomme ved overgange for bløde trafikanter, lyder det fra Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.



De sidste to 3D-fodgængerfelter ventes etableret i løbet af en måneds tid.