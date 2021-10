Stor festival skrotter kødet: Bliver plantebaseret

Når Northside Festival vender tilbage fra den 2.-4. juni i 2022, vil al maden nu være plantebaseret og 100 procent økologisk. Dermed er det altså slut med at mæske sig med burger, fish and chips, flæskestegssandwich eller andre klassiske festivalsretter mellem koncerterne.

Festivalen kalder det selv for et ”bæredygtigt kvantespring”.

- NorthSide har i sit DNA, at der er rum og forventning til, at vi sætter en retning som inspiration. Både for ny musik, men også nye bæredygtige tiltag som at gå plantebaseret. Vi vil gerne fortsætte med at overraske, udfordre og gå forrest, og at servere plantebaseret mad er et naturligt næste skridt på vores bæredygtighedsrejse. Det er fremtidens mad nu, siger Brian Nielsen, der er festivalchef hos Northside, i en pressemeddelelse.