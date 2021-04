Spillere efter tumult på stadion: - Det har været kedeligt uden fans

Den stemning havde spillerne fra de to hold ikke mærket længe, og derfor var begge holds spillere glade for, at intensiteten, som fansene kom med, var tilbage i opgøret.

- Fodbold uden fans har været meget kedeligt

FCK's Viktor Fischer fortæller, at fodbold uden fans har været meget kedeligt, og han er derfor glad for, at de er tilbage.

- Det har været decideret kedeligt, og det har været en helt anden måde at spille fodbold på.

- Jeg bryder mig ikke om det, og jeg har kedet mig, men man har gjort det for sin stolthed og sin klub, siger 26-årige Fischer.