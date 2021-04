AstraZeneca sættes i forbindelse med endnu et dødsfald i Danmark

En 57-årig mand, døde i marts af en voldsom blodprop i hjernen, cirka en uge efter at han havde fået AstraZeneca-vaccinen mod covid-19.

Det skriver B.T.

Mandens storebror fortæller til avisen, at hans lillebror havde et usædvanligt lavt antal blodplader.

Region Hovedstaden bekræfter over for B.T., at den har indberettet dødsfaldet til Lægemiddelstyrelsen "som en mulig bivirkning til AstraZeneca-vaccination".