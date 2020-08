SOSU-elever kritiserer forhold: - Det er grotesk

Onsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at der på SOSU Østjylland var tre elever og en underviser, som var smittet med COVID-19.

- Vi har været optaget af at skabe ro og tryghed blandt elever og medarbejdere, fortalte direktør for SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen, i går til TV2 ØSTJYLLAND.

Men den oplevelse stiller flere elever sig undrende overfor. For dem kom det som en overraskelse.

- Vi bliver ikke informeret. Det er fis i en hornlygte, at de skaber tryghed ved at informere, fortæller Trine Nørregaard, som læser til SOSU-assistent på skolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

SOSU Østjylland er en af landets største SOSU skoler med 1.200 årselever. Her er uddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

Hun bliver bakket op af sin klassekammerat Charlotte Kjær.

- Vi famler lidt i blinde. Vi ved, hvordan vi skal forholde os, og så synes vi ikke, at skolen lever op til det. De fralægger sig et ansvar som en SOSU-skole, fortæller hun.

Manglende restriktioner på skolen

Ifølge direktør Anette Schmidt Laursen har skolen gjort, hvad den kunne for at forebygge smittespredning.

- Vi har en række forebyggende indsatser. Øget rengøring to gange om dagen. Der er sprit tilgængeligt alle steder. Alle lokaler er indrettet, så afstandskrav bliver overholdt. Undervisning og pauser foregår så vidt muligt udenfor, fortalte Anette Schmidt Laursen onsdag.

Men det er Trine Nørregaard og Charlotte Kjær uenige i. De eneste restriktioner, som stadig er gældende, er sprit rundt omkring på skolen, mener de.

- Efter sommerferien er der ingen restriktioner på noget. Klistermærker om afstand er fjernet fra bordene. Alle klasser er fyldt op til bristepunktet, og vi sidder skulder mod skulder i klasserne, siger Trine Nørregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

- I går da vi mødte ind og skulle starte op på vores projekt, så stuver de 22 mennesker ind i et lille lokale, hvor det er umuligt at holde afstand. De overholder ikke de forholdsregler, der er, siger Charlotte Kjær.

Artiklen fortsætter under billedet.

Trine Nørregaard mener ikke, at SOSU Østjylland gør nok for at stoppe smittespredning på skolen.

Har gjort skolen opmærksom på problemerne

Både Trine og Charlotte har prøvet at råbe skolen op, fortæller de.

- Flere gange har vi gjort opmærksomme på det. Vi har sagt, at vi skal have et andet lokale og gjort det løbende, fordi der sker ingenting, fordi skolen er fyldt op. Alle klasser er kommet tilbage, siger Trine Nørregaard Panum.

Undervisning og pauser foregår heller ikke udenfor, fortæller hun. Det er kun idræt og bagefter går de stadig i bad indenfor.

- Jeg synes, det er grotesk. Det burde være os, der var foregangsmænd for, hvordan man gør. Det er de mest udsatte, vi skal være sammen med, siger Trine Nørregaard.

Flere elever arbejder på plejecentre i deres fritid, fortæller hun. Desuden har hun selv fem børn – et af dem er i risikogruppen.

- Tager jeg noget med hjem, så har jeg fem børn, der kan tage det med videre. Og jeg har selv en søn i risikogruppen. Så jeg synes ikke, det er det smarteste, der sker lige nu.

Artiklen fortsætter under billedet.

Trine Nørregaard, Charlotte Kjær og deres gruppe har fået lov til at lave gruppearbejde hjemme torsdag. Foto: Privatfoto

Har I ikke også selv et ansvar?

- Jo, men hvordan skal vi fyldestgøre det ansvar, når rammerne ikke er til det. Vi kan ikke melde os syge, så bliver vi smidt ud af vores uddannelse. Vi kan ikke blive hjemme, så bliver vi smidt ud, fortæller Trine Nørregaard.

- Jeg mener, de skal gøre ligesom efter lockdown, så det ikke er hele skolen, som møder op, siger hun.

Direktør: - Jeg er ærgerlige over det

Anette Schmidt Laursen er direktør for SOSU Østjylland. Her er man ked af, at flere elever er kritiske over for mangelfuld information.

- Jeg er ærgerlig over, at eleverne har den oplevelse. Vi har et ønske om at de skal føle sig trygge hos os, siger Anette Schmidt Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har I informeret eleverne godt nok?

- Det synes jeg, vi har. Vi har både informeret elever og intensivt i de klasser, hvor de smittede elever har gået.

- Der kører informationer om det på infoskærme og uddannelseslederen har været rundt i alle klasser og tale med eleverne om situationen i går. Både hvad vi gør som skole og hvad vi forventer eleverne gør, fortæller direktør for SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen.

Derudover fortæller hun, at de i går formiddag har tjekket om stole står med passende afstand og elever har fået besked på, at de ikke må rykke dem.

Burde I have gjort det her noget tidligere?

- Vi kan først begynde at handle, når vi får beskeden. Vi får besked om den første elev er smittet mandag, hvor det første hold bliver informeret. Tirsdag hvor der er to elever på et hold med syv, som er smittet, der bliver de informeret, siger Anette Schmidt Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Resten af skolen får det at vide tirsdag middag, hvor det kommer ud på elevintra.

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger

Flere elever har henvendt sig til TV2 ØSTJYLLAND om, at de ikke mener, at afstandskrav bliver overholdt. Det mener Anette Schmidt Laursen, at de gør.

- Realiteterne er, at der er den afstand, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Ingen hold er placeret i et lokale, hvor det ikke er muligt at overholde et meters-krav. Det er ikke et krav fra myndighederne, men det er os der har lavet det krav, siger Anette Schmidt Laursen.

Derudover fortæller hun, at sofaarrangementer er spærret af og elever ikke må opholde sig i fællesarealer.

- Efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, må hold gerne være sammen, hvis det kun er dem i deres eget lokale og holdene skal ikke mikses og heller ikke i pauserne, siger direktøren for SOSU Østjylland.

Fremover vil de informere yderligere og tale med eleverne, men de kan ikke opfylde alle ønsker.

- Vi kan ikke imødekomme, hvis man ønsker to meter imellem alting. Men jeg er ærgerlig over, at der er så mange, som henvender sig og ikke føler sig trygge. Vi vil prøve at informere mere og snakke med eleverne, fortæller Anette Schmidt Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.