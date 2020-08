34 nye smittede: - Jeg er meget bekymret

34 nye smittede i Aarhus fra onsdag til torsdag og udsigten til hedebølge får myndighederne til at genindføre hotspots tre forskellige steder i Aarhus.

- Jeg er meget bekymret for den situation, der er i Aarhus lige nu, siger enhedschef Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun beder østjyderne om at tænke sig grundigt om og følge myndighedernes retningslinjer.

- Vi har alle et stort ansvar. Så en stor appel til alle: Tænk jer rigtig godt om, siger hun.

De nye smittetal bekymrer også Østjyllands Politi, der frygter, at det gode vejr kan få folk til at glemme at holde afstand.

Derfor varsler de genindførelsen af tre hotspots i Aarhus, fortæller chefpolitiinspektør Klaus Arboe.

- Det betyder, at politiet kan indføre et opholdsforbud, siger Klaus Arboe.

Østjyllands Politi indfører tre hotspots i Aarhus

Fra kommunens side har man allerede taget initiativ til nye restriktioner. De indendørs besøg på sociale institutioner og plejehjem er der blevet lukket for, men det stopper ikke der.

- Vi genindfører de rutiner, vi har haft før genåbningen med drejebøger i alle vores institutionstilbud med de anbefalinger, der kommer fra myndighederne løbende, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Men myndighederne kan ikke klare opgaven alene.

- Aarhus står i en alvorlig situation, og der er brug for, at vi står sammen. Alle skal træde til og finde den agtpågivenhed, vi havde i starten, frem igen, siger Jacob Bundsgaard.

Han tilbyder hjælp til de familier, der kan have svært ved at sende pårørende med symptomer i isolation.

- Der har man mulighed for at få hjælp til at komme i isolation. Der er lavet aftaler med hoteller, og der ved at blive lavet yderligere.

Han frygter, at den alvorlige situation fra foråret vender tilbage, hvis vi ikke får styr på det nye udbrud nu.

- Ét er at smittetallet er stigende, men vi ved, at det betyder, at det bliver omsat til folk, der bliver meget syge og i værste fald dør, siger Jacob Bundsgaard.