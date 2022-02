Slog offer i hovedet med vodkaflaske: Nu er de dømt for røveri og voldeligt overfald

- De sagde, at det var rigtigt, at de var på gerningsstedet, men at det mere var noget slagsmålslignende, der var foregået på det første gerningssted, siger senioranklager Jakob Beyer fra Østjyllands Politis anklagemyndighed.

Vidner kunne dog berette om, at den påståede tumult var et voldeligt overfald, og det blev de også dømt for, forklarer Jakob Beyer

Nyt overfald 20 minutter senere

Den pågældende nat i august sluttede dog ikke med gaderøveriet for de to dømte mænd. Politiet fik blot 20 minutter efter anmeldelsen om røveriet af sprutflaskerne anmeldt endnu et overfald, denne gang begået i Christiansgade.

Her havde to yngre mænd været udsat for et overfald, og de kunne fremvise sår og skrammer – blandt andet efter at være blevet slået og stukket med en spids genstand, oplyser anklagemyndigheden.

Balladen var opstået efter et optrin mellem de to og to andre mænd. Politiet fik hurtigt fat i en 21-årig mand, som blev sigtet for begge overfald, og dagen efter blev han varetægtsfængslet.

Politiet kunne dog ikke finde den anden gerningsmand, og derfor offentliggjorde politikredsen midt i september overvågningsbilleder af ham. Det fik manden, altså den 19-årige, til selv at melde sig på politistationen, hvor han også blev varetægtsfængslet.