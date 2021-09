Har du set ham? Politiet eftersøger mistænkt overfaldsmand

Politiet søger hjælp til identifikation af en overfaldsmand.

Lørdag den 7. august blev en nu 21-årig mand varetægtsfængslet, sigtet for at have begået to voldelige overfald i Aarhus midtby natten forinden.



En 24-årig mand havde stillet en pose med alkohol uden for sin hoveddør, da han skulle ind og hente noget. Da han kom ud, så han, at to personer var på vej væk med posen.