Sløjfer vikinge-fag: Vi smider vores kulturarv ud

- Hvis vi fjerner det her sprog, så fjerner vi på sigt vores adgang til de kilder, der fortæller om nordisk mytologi.

Sådan lyder det fra ph.d. og undervisningsassistent på Religionsvidenskab Karen Bek-Pedersen efter hun mandag eftermiddag modtog en mail om, at faget norrønt sprog, som hun underviser i på Aarhus Universitet, fremover ikke vil blive udbudt.

Norrønt er det sprog, man talte i norden i vikingetiden og den tidlige middelalder.

Faget skal give de studerende en forståelse for sproget, så de kan læse gamle tekster skrevet på norrønt og lære om blandt andet nordisk mytologi fra kilderne selv.

Der skal spares

Karen Bek-Pedersen fortæller, at den begrundelse hun har fået, er, at der skal spares, og at Aarhus Universitet derfor fjerner mange fag, som ikke kan dækkes af fastansatte.

- Problemet er skabt af en politisk beslutning om, at der skal være færre studerende på humaniora. Det er ikke universitetets ønske at skære ned, men der bliver ikke kigget på andet end pengene.

- Så den del af kulturarven bliver smidt ud, sådan lyder det i mine øre, siger Karen Bek-Pedersen.

Den dybeste del af vores historie

Hun fortæller, at formålet med at lære norrønt sprog er, at der findes livssyn og tankegange fra tiden før kristendommen, som ikke lader sig oversætte til nudansk.

- Den forskning og læring omkring nordisk mytologi, som vi ville have mulighed for og et ønske om at bedrive i fremtiden, den sender vi ud i internationalt farvand. Vi hæmmer vores egen forskning og danskerne for den del af vores kulturforståelse.

Ifølge hende er nordisk mytologi er emne, der er en del af vores kulturarv, og derfor har det stor interesse for offentligheden.

- Det er så langt, som vi kan komme tilbage. Det er den dybeste del af vores historie, som vi kan skaffe os adgang til.

Vagt i gevær

Karen Bek-Pedersen kan godt forstå, at det skal gå ud over nogen, når der skal spares, men hun vil kæmpe for sit fag.

- Mit job er at råbe vagt i gevær omkring mit fag og prøve at vise, hvorfor det er vigtigt, og så håber jeg, at andre fag, som bliver ramt, vil gøre det samme.

Hun gør det klart, at hun ikke blot kæmper for at beholde sin stilling.

- Den indtægt, jeg får ved det her, er beskeden i forhold til det andet job, jeg har. Jeg gør det her, fordi jeg er idealist, og fordi mit fag er vigtigt, og så er det heller ikke dyrt at vedligeholde.

Det er begrænset hvilke andre steder i Danmark, man kan læse norrønt, og Karen Bek-Pedersen fortæller, at Aarhus Universitet er det eneste sted, hvor der er en levende tradition for, at studerende vælger sproget.

Mail til rektor

Og netop de studerende har også udtrykt stærk utilfredshed med beslutningen.

22-årige Liv Kari læser en bachelor i religionsvidenskab og har valgt faget norrønt. Hun mener faget er for værdifuldt til at kassere.

- Det har givet mig en meget bedre forståelse for kilder, hvor vores viden kommer fra, og hvordan sproget har udviklet sig. Det er et fag, jeg er rigtig glad for, og jeg ville være ked af at andre ikke kan få den samme glæde, siger Liv Kari.

Hun har sammen med sine medstuderende i faget skrevet en mail til rektor på Aarhus Universitet, hvor de argumenterer for, at faget skal bestå.

Er det ikke okay, at man bliver nødt til at afskaffe nogle fag, hvis man skal spare nogle steder?

- Nej, jeg synes faktisk ikke det er okay, at man sparer så meget. Det her sprog er så relevant for dansk kulturhistorie og sproghistorie. Hvad der er endnu mere latterligt, er, at Aarhus jo er en gammel vikingeby, så det giver rigtig god mening, at man kan læse det her, siger Liv Kari.

Karen Bek-Pedersen har også allieret sig med sine fagkollegaer og ledere. De skal på et kommende møde snakke om problematikken.

Stor økonomisk opgave

Johnny Laursen, som er dekan for fakultetet Arts på Aarhus Universitet, forklarer, at beslutningen er truffet, da Universitet skal spare.

- Vi står overfor et omfattende indtægtstab i forbindelse med gennemførelse af regeringens udflytningsplan. Derudover er vi også ramt af de ting, der sker i verden blandt andet på værdipapirerne og energipriserne. Generelt er det en stor økonomisk opgave.

Han fortæller, at universitet har indført et kvalificeret ansættelsesstop med virkning fra 1. september 2022.

Han påpeger også, at det ikke nødvendigvis er en permanent beslutning, at norrønt ikke skal udbydes.

- På landsplan forventer vi, at optaget på humaniora falder, og det betyder færre studerende, og derfor må vi også udbyde færre hold. Vi er nødt til at finde pengene et sted, siger Johnny Laursen.