Runesten fundet under køkkengulv kan være blandt landets ældste

Her oplyser museet, at det kræver flere undersøgelser at afgøre, om runestenen for eksempel kan stamme helt tilbage fra 800-tallet, hvor vikingetiden begyndte.

Den afgørende detalje er, om de fem runer på stenen indleder eller afslutter runeteksten.

De fem runer på stenen kan læses "aft bi". Det kan oversættes til "efter B".

- Runesten er typisk rejst efter personer, og her er det måske en Bjørn eller Bjarne? Da en del af stenen er brækket eller hugget af, kan vi ikke læse mere af navnet - eller teksten, skriver Nationalmuseet.