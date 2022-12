Skoleelev jagtet af mistænkelig mand - Hans stemme ryster, og han lyder panisk

Maibritt Pedersens 11-årige søn var på vej hjem fra klub på Skæring Skole nord for Aarhus tirsdag eftermiddag omkring klokken 17, da drengen blev passet op af en mistænkelig mand i en sølvgrå bil - formentlig en Toyota.

- Da min søn går forbi bilen, kører den lige så stille frem ved siden af ham. Han går lidt tilbage, fordi han tænker, det måske kunne være mig. Men det var en fremmed mand. Og da manden åbner døren i passagersiden, løber min søn, fortæller Maibritt Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hendes søn ringer til hende, mens han løber.

- Jeg kan høre, at hans stemme ryster, og han lyder panisk, mens han siger 'Mor, mor, der er en, der er efter mig,' siger Maibritt Pedersen.

Den fremmede mand sætter i første omgang i løb efter hendes søn, men ombestemmer sig og sætter sig ind i bilen og kører efter ham.

Mormor og morfar til undsætning

Maibritt Pedersen siger til sin søn, at han skal løbe hjem til sin mormor og morfar, der bor lige i nærheden.

- Han banker løs på døren hos mormor og morfar og bliver heldigvis lukket ind, inden den fremmed mand har indhentet ham, siger hun.

Dagen efter anmeldte hun den mistænkelige episode til Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi har bekræftet anmeldelsen om episoden ved Skæring Skolevej og oplyser, at sagen er videresendt til politiets efterforskere.



- Vi ved selvfølgelig ikke, hvad mandens hensigter var. Men det var ubehageligt, og vi kan ikke lade være med at tænke på, hvad der måske kunne være sket. Min søn har været ret påvirket af det, og onsdag havde han ikke lyst til at gå hverken til eller fra skole, så jeg måtte følge ham derhen, siger Maibritt Pedersen.

Besked på Aula

Pædagogisk leder på Skæring Skole Jeppe Gissel Eriksen fortæller, at skolen ikke er bekendt med, at andre elever skulle have været udsat for noget lignende. Men han skrev ud på Aula og informerede de andre forældre om hændelsen.

- Vi kender ikke mandens hensigter, men umiddelbart lyder opførslen mistænkelig og bekymrende. Så vi besluttede at skrive ud for at gøre opmærksom på, at det her er sket, for at hejse et flag og sige, at man gerne må være lidt ekstra opmærksom, siger Jeppe Gissel Eriksen.