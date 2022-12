Grov vold: Tre unge tæsker 17-årig - og havner i nyt slagsmål

Et opgør mellem to grupperinger i Silkeborg udspillede sig onsdag over flere timer og resulterede i tre sigtelser for grov vold og en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det oplyser politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi Peter Justesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Opgøret begyndte omkring klokken 14 på Godthåbsvej i Silkeborg.

- Der er tale om en 17-årig mand, der har aftalt at mødes med de tre personer. Han sætter sig ind i deres bil, hvor de tildeler ham flere slag på hoved og krop, fortæller Peter Justesen.

Herefter kørte de tre mænd af sted med offeret, men de kom ikke ret langt.

- I krydset ved Søvej og Christian 8.s Vej lykkes det den 17-årige at slippe ud af bilen. Men de tre mænd står også ud og tildeler ham yderligere slag og spark, før de sætter sig ind i bilen og kører væk fra stedet, fortæller Peter Justesen.