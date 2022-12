12 års fængsel og udvisning for knivdrab: Nu reagerer familien

Den unge kvinde med eritreansk baggrund, Yohana Kiflay, blev på brutal vis stukket ihjel af faren til sine to små børn i en lejlighed i Viby i Aarhus 16. december sidste år - mens børnene på fire og seks år var til stede og så deres mor .

Torsdag blev der sat endeligt punktum i den tragiske sag i Vestre Landsret. Anklagemyndigheden havde anket dommen i håb om 13 års fængsel i stedet for 12, fordi Bereket Mengtsu Weldu også stak sin fireårige datter i hånden.

Men landsretten fandt det ikke bevist, at faren havde til hensigt at stikke sin datter, så dommen endte på 12 år for manddrab og udvisning af Danmark for bestandig.

- Vi i familien er ikke så optaget af straffen. Et år til eller fra betyder ikke det store. For det ændrer jo ikke på, at vi har mistet Yohana i et grusomt mord, siger Yohana Kiflays onkel, Adhanom Weldezgi, til TV2ØSTJYLLAND via en tolk.

Tvillingesøster har det værst

Yohana Kiflay efterlod sig, foruden de to små børn, fem søskende, en mor og en far og en række onkler og tanter, hvor af nogle stadig bor i det krigsramte Eritrea, mens andre nu bor i Etiopien, Sverige og Canada.



- Lige nu er det hendes tvillingesøster, der nok er hårdest ramt af sorgen. Hun har det meget skidt. De to søstre var meget tætte, og søsteren følte sig på mange måder afhængig af Yohana, siger onklen.

Søsteren bor i Etiopiens hovedstad Addis Ababa.

- Hun fik meget hjælp og støtte fra Yohana og hun drømte om en fremtid i Europa tættere på Yohana, siger Adhanom Weldezgi.