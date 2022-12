Biltyv på spil: Stjæler julegaver

En tyv har tilsyneladende haft vældig travlt med at tømme biler i Aarhus for julegaver og værdigenstande.

Onsdag modtog Østjyllands Politi intet mindre end 11 anmeldelser om indbrud i biler på forskellige adresser i Aarhus.

Fremgangsmåden har alle steder været den samme; gerningspersonen har knust en siderude på bilen og taget tasker og poser med elektronik og julegaver med sig.



Politiet opfordrer derfor alle til at tømme bilen, inden den forlades. Så er der større chance for, at julegaverne ender under juletræet i stedet for i hænderne på en tyv.

- Lad ikke værdigenstande, elektronik, gaver eller andet ligge i bilen. Tag i stedet dine tasker med dig, når du forlader den. Parker gerne, hvor der er masser af lys og evt. videoovervågning, skriver politiet i døgnrapporten.