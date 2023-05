Sko forsvinder i stor stil i Aarhus

- Jeg fik taget min yndlingshjemmesko i pink filt, som jeg var kommet til at stille udenfor. Om morgenen var der kun én tilbage. Den anden makker fandt jeg senere midt på en græsplæne i en anden have, fortæller Merethe Paludan fra Åbyhøj.

Merethe Paludan er ikke skræmt over, at der går ræve rundt i villakvarteret.

Hun har efterfølgende forsøgt at vaske skoen og lufttørre den, men stanken er ikke til at slippe af med.

- Jeg blev så megaglad, da jeg fik øje på min forsvundne lyserøde hjemmesko i en have, men da jeg samlede den op, stank den helt vildt. Jeg er jæger og er ikke i tvivl om, at den skrappe duftmarkering af fra en ræv, siger Merethe Paludan.

- De sko, der står udenfor om natten, er jo også typisk arbejdssko eller ligende, der netop står ude, fordi de måske lugter og skal luftes lidt. Fænomenet kender vi også fra hundehvalpe, der ofte er enormt glade for sko, fordi de lugter dejligt og er sjove at bide i og lege med, siger hun.

- Det er velkendt, at byræve især tager sko. Vi ved ikke præcis hvorfor. Men sko er formentlig en passende størrelse legetøj til hvalpene, og så tror jeg også, rævene godt kan lide lugten af sure tæer, siger Sussie Pagh.

- Der er mange, der har fået taget en sko af ræven. De enlige sko bliver så efterladt tilfældige steder rundt i området, så der var en, der tog initiativ til en kasse, hvor vi kunne samle skoene. Det er noget sjovt noget, at ræve åbenbart er så glade for sko, siger haveforeningsformand Randi Østergaard.

- Da vi vågnede op, stod der to fremmede sko på vores terrasse. Vi er ret sikre på, at det ræven, der har været på spil, og fandt også ud af, at skoene tilhørte nogen, der bor et par huse bag os, siger Anne Bramer Schmidt.

For et par år siden var der også i Højbjerg i Aarhus problemer med forsvunde sko.

Som TV2 Østjylland kunne fortælle søndag , er der nemlig forsvundet kæledyr på stribe. Om natten bliver der taget ænder, skildpadder, kaniner og katte, og de lokale mistænker ræve for at stå bag.

En af dem, der har prøvet at miste et kæledyr, er Ellen Margrete Sørensen. Hendes døtres kaniner fik bidt hovedet af i deres ellers lukkede bur i haven.

- Det var et makabert syn at komme ud til, og mine piger var sønderknuste over at have mistet deres kaniner. Så vi har faktisk ikke haft mod på at få kaniner igen, siger hun.