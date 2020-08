Skimmel, snavs og edderkoppespind: Populær strandkiosk får bøde og sur smiley

Snavs, rester, skimmel-lignende sorte belægninger og edderkoppespind.

Det var blandt andet det, der faldt Fødevarestyrelsen i øjnene, da de torsdag den 30. juli dukkede uanmeldt op hos Moesgaard Strandkiosk.

Et besøg, der endte med at koste én af Aarhus’ mest populære strandkiosker en bøde på 5.000 kroner og en sur smiley.

- Emfang fremtræder med fedtet brune belægninger samt edderkoppespind, kølerumsblæser fremstår med skimmel-lignende sorte belægninger, på underside af reoler er der ligeledes belægninger og gulvet i kølerum er særligt ved indgang snavset med produktrester, skriver Fødevarestyrelsen i rapporten.

Som navnet lyder, ligger kiosken lige ned til stranden ved Moesgaard Strand. Foto: Google Satellit

Strandkiosk: - Vi har haft drøntravlt

I Fødevarestyrelsens kontrolrapport fremgår det også, at Strandkioskens slush ice-maskine fremstår med fedtet og støvet belægninger, hvilket ifølge rapporten også gør sig gældende for et lille køleskab, som står bag kioskens disk.

Ejeren af strandkiosken, Henrik Mensch, er ærgerlig og træt af, at kiosken nu har fået en sur smiley. Det er første gang det sker i de seks år, han har ejet den.

Det er vi selvfølgelig rigtig kede og trætte af, men der er ikke andet at gøre, end at få rettet op på det. Henrik Mensch, ejer, Moesgaard Strandkiosk

- Det er vi selvfølgelig rigtig kede og trætte af, men der er ikke andet at gøre, end at få rettet op på det, siger Henrik Mensch til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af sommeren har Moesgaard Strandkiosk langet den ene pølse og is efter hinanden over disken, og de seneste dages høje temperaturer har givet dem ekstra travlt.

Det er også én af de forklaringer, der er på den manglende rengøring.

- Vi har haft så travlt, og det er selvfølgelig ikke en undskyldning for ikke at gøre rent. Det skal selvfølgelig ikke ske, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Har før fået en anmærkning

Det er første gang, Moesgaard Strandkiosk får en bøde og en sur smiley. De har dog tidligere fået en anmærkning for manglende hygiejne og rengøring i kiosken. Det var tilbage i maj i år.

- Én af medarbejderne havde ved et uheld fået smurt noget guf på et håndtag, som hun ikke havde nået at tørre af, før en krollør uanmeldt kom forbi, og det var nok til at få en anmærkning, forklarer Henrik Mensch og fortsætter:

- Vi sørger altid for at tøre af og gøre grundigt rent, inden vi lukker, men når vi er i drift, kan der godt komme lidt snavs rundt omkring løbende, siger Henrik Mensch.

Fødevarestyrelsen kom uanmeldt forbi igen den 17. juni, og der havde de ikke en finger at sætte på den populære strandkiosk, men nu - en måned efter - er den altså gal igen. Så gal, at det har kostet dem en bød og den sure smiley.

- Vi har aldrig fået en sur smiley før, og det kommer heller ikke til at ske igen, fastslår Henrik Mensch til TV2 ØSTJYLLAND.