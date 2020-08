Sig tak til bøsserne - har presset på for længere åbningstider

SLM Aarhus er en klub i hjertet af Aarhus, som oprindeligt blev grundlagt som et fællesskab for mænd, der er til mænd, og med en interesse for motorcykler.

Jakob Rex Mikkelsen er bestyrelsesmedlem i foreningen SLM, der er en forening for mænd, der kan lide mænd.

De har, hvad han kalder, en homobar i Aarhus, og ligesom caféer, barer og restauranter har de indtil nu kunne holde åbent indtil kl. 24.

Men det er nu blevet ændret til kl. 2 af folketingets partier i den nye aftale om genåbningens fase 4. Og Jakob Rex Mikkelsen tager lidt af æren for det.

Når folk går ud fester til kl. 2, så skal de takke bøsserne ude fra Aarhus for det Jakob Rex Mikkelsen, bestyrelsesmedlem, SLM Aarhus

Han har nemlig foreslået det til flere folketingspolitikere.

- Når folk går ud fester til kl. 2, så skal de takke bøsserne ude fra Aarhus for det, siger Jakob Rex Mikkelsen grinende til TV2 ØSTJYLLAND.

Kender flere politikere

Klubben plejer at have åbent til kl. 3 og hører ifølge bestyrelsesmedlemmet ikke ind under nogen støtteordninger, da de er en privat forening. Derfor ville det betyde meget for dem at kunne holde længere åbent.

- Selvfølgelig kommer det til at betyde rigtig meget. Det kan betyde, at vi kan begynde at lave lidt mere normale arrangementer, siger Jakob Rex Mikkelsen.

Samtidig har han været frusteret over, at mange har holdt festerne udenfor sent om natten, og blandt andet det argument præsenterede han over for flere borgerlige politikere.

Han har tidligere været politisk aktiv i Venstre og har angiveligt arbejdet for Inger Støjberg, og hende skulle han have præsenteret forslaget om at holde åbent til kl. 2 for.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet hende, men har endnu ikke fået svar.

Men derudover har han skrevet til Peter Skaarup og Liselott Blixt på Facebook, og de har begge skrevet tilbage, at forslagene var gode. Og det bekræfter Peter Skaarup.

Uddrag fra korrespondancen mellem Peter Skaarup (DF) og Jakob Rex Mikkelsen fra SLM Aarhus. Foto: Facebook Messenger

Uddrag fra korrespondancen mellem Liselott Blixt (DF) og Jakob Rex Mikkelsen fra SLM Aarhus. Foto: Facebook Messenger

- Det var et rigtig godt forslag, og det har vi arbejdet med videre i forhandlingerne, som forhåbentlig kommer til at betyde en forskel, siger Peter Skaarup (DF) til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Han er ikke ene om at forslå det her. Jeg har talt med en hel, der vil komme på et sted senere end kl. 24. Det er folk i branchen og også ham her, siger Peter Skaarup (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Kun for særlige gæster

For Jakob Rex Mikkelsen betyder det meget, at politikerne har lyttet til hans forslag.

- Jeg vil sige, at jeg er uden ord. Jeg troede ikke, at det kunne gå så hurtigt. Men folk og politikere må da være modtagelige over for sund fornuft. Og har du argumenterne i orden, og er de saglige, skal der nok være nogle, der hører på dem. Jeg er lidt chokeret over det. Men det er kun godt, siger han.

SLM Aarhus er oprindeligt en fetish-klub - et sted hvor det er muligt at dyrke sin fetish sammen med andre med samme eller tilsvarende interesser, for eksempel læder.

I dag er SLM et sted, hvor man nyde en øl med vennerne og andre i klubben. Man kan også høre foredrag, og hvis man er heldig at score i klubben, kan man også benytte sig af klubbens darkroom, hvor der kondomer til rådighed.