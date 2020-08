Sådan går det med smittetallene i Aarhus

Kø ved et center, hvor aarhusianere kan blive testet for coronasmitte. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være opmærksomme og tage de nødvendige forholdsregler.

Sådan kan man opsummere det aktuelle budskab fra afdelingslæge på Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse.

Han følger smittetallene i Aarhus fra time til time og mener ikke, at der er grund til alarm i landets næststørste by.

- Der er et stort antal smittede, og at der kører nogle smittekæder, primært blandt unge mennesker, og dem skal vi have brudt. Men det er stadig et relativt lavt antal, og hvis vi ser på, hvor mange smitsomme personer, der er i Aarhus lige nu, er din og min risiko for at møde en, der er smitsom, er stadigvæk ret lav.

Forventer ikke at få travlt

Lige nu er situationen, at antallet af coronasmittede stiger, mens antallet af hospitalsindlæggelser falder.

Det skyldes dels, at det fortrinsvis er folk i 20'erne, der netop nu er smittede, og dels, at der typisk går to uger fra en person bliver smittet, til man risikerer at få brug for en hospitalsindlæggelse.

- Jeg forventer ikke, at vi får travlt på hospitalet, men vi risikerer helt klart, at nogle de unge mennesker, der er smittede nu, kan smitte deres forældre eller bedsteforældre, og at nogle af dem kan blive så alvorligt syge, at de skal indlægges. Der kommer måske en periode, hvor vi ser får lidt flere indlæggelser, men jeg forventer, at det er noget, vi kan håndtere, siger Christian Wejse til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden første august er et stigende antal aarhusianere blevet testet positiv for COVID-19.

Ser man bredere på hele Østjylland har smittetallene også været stigende siden begyndelsen af august.

I langt de fleste kommuner, har stigningen i antallet af nysmittede dog været meget mere moderat end i Aarhus.

