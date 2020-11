Rikke vinder 50.000 kroner til at rulle ud med kærlighed

De lokale skal være kørende

Mick Kjær, som er administrerende direktør i Go’on, var forbi værestedet i Sydhavnen i Aarhus for at overrække checken til foreningen. Her blev han mødt af en rørt og glad Rikke Sejthen.

- Det er et fantastisk projekt, som hun har startet. Aarhus har rigtig mange hjemløse, så hun gør et kæmpe stykke arbejde. Jeg bakker fuldt op omkring de mennesker, der kun har for øje at hjælpe andre mennesker, siger Mick Kjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Go’ on er normalt kendt for at deres tankstationer rundt om i det lokale Danmark, hvor de større tankstationer har satset på storbyerne.