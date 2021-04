Rikke glæder sig til at genåbne, men er ærgerlig over at skulle være politibetjent

Men kan du ikke godt forstå, at man bliver nødt til at lave nogle tiltag for, at I kan åbne?



- Absolut. Jeg synes helt sikkert, der skal laves tiltag. Jeg tror bare, at det prikker lidt til mig, når jeg ikke føler det giver mening. Jeg går hver dag ned af Strøget for at komme på arbejde, og der ser jeg en masse mennesker, som rører ved de samme bøjler og det samme tøj, men der er det ikke et krav.

- Hvis det var, så kunne vi i princippet have én kunde og én behandler på 120 kvadrameter, samtidig med at der bliver brugt værnemidler, og så ved jeg ikke, hvordan smitten skulle blive givet videre, siger hun.

Undersøger muligheden for selv at kunne teste kunderne

Rikke Lysholt Simonsen påpeger dog, at de kommer til at følge myndighedernes retninglinjer og anbefalinger, og at personalet også vil blive testet to gange om ugen, så de også hele tiden har en negativ coronatest, der er maks 72 timer gammel.



- Vi satser på, at det bliver et skridt på vejen mod at få et mere normalt Danmark tilbage.

Og så er hun i fuld gang med at undersøge mulighederne for, at de i klinikken selv kan teste kunderne, hvis de ikke har nået at få lavet en test eller har glemt det.