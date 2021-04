Lyntestere forventer ekstra travlhed op til tirsdagens genåbning

Til TV2 har firmaerne Copenhagen Medical og Carelink, der er de andre private udbydere af lyntest, fortalt, at også de forventer ekstra travlhed mandag.

Testen må maks være 72 timer gammel

Når landets frisører fra tirsdag får lov til at genåbne, er det for at blive klippet eksempelvis et krav, at man kan fremvise en negativ test, der er op til 72 timer gammel. Det vil sige tre døgn.

På grund af vinduet er der formentlig mange, der vælger at blive testet mandag. Hvis de altså ikke allerede er blevet testet i løbet af weekenden.

- Der har været et jævnt tryk hele påsken. Men det er helt sikkert, at vi forventer, at der kommer ekstra mange i dag.

- Det, vi kan sige, er, at det altid er en god idé at tjekke vores hjemmeside for at se, om der er ventetider, og så vælge et andet testcenter, hvis man kan det, siger Lisbeth Nedergaard fra Falck.