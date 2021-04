Regeringen vil give mulighed for bilfrie søndage i Aarhus

- Det afhænger af, hvordan man indretter sig lokalt. Hvis man i øvrigt tager hensyn til, at der kan være folk, der har brug for at kunne komme ind til deres egen ejendom, eller at kunne sikre, at en erhvervsdrivende fortsat kan modtage en leverance, så er jeg sikker på, at man lokalt kan balancere det, siger Benny Engelbrecht.

Fokus er på København og Aarhus

Han vurderer, at det er Aarhus og København, der vil have størst interesse i at kunne "tilbageerobre byrummet om søndagen", men han afviser ikke, at eksempelvis Odense og Esbjerg kan komme til at bruge lovændringen.

Ifølge ministeriet kunne man i København konkret gøre middelalderbyen eller brograderne bilfri om søndagen.

Transportministeren vil nu høre Folketingets øvrige partier, og kan man samle et flertal, kan idéen blive en realitet inden efteråret, vurderer han.

Bilfrie søndage er tidligere blevet diskuteret i Aarhus

Ideen om at gøre storbyerne mere bilfrie er ikke nyt i Aarhus.

I 2018 var Socialistisk Folkeparti i Aarhus ude med et forslag om at indføre bilfrie søndage i dele af midtbyen, og i februar måned i år fremsatte de yderligere et forslag i byrådet om at gøre store dele af Aarhus midtby bilfri senest i 2040.

Forslagene har der dog været delte meninger om - både i byrådssalen og blandt byens borgere og erhvervsdrivende.