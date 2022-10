Poul får stor erstatning: Men det er ikke pengene, han jubler over

Patienterstaningen har vurderet, at behandling i rette tid havde reddet hele Poul Pedersens højre ben, mens lægerne kunne have nøjedes med at amputere venstre ben fra knæet og ned.

Amputationsskandalen begyndte at rulle, da en ekstern rapport i foråret landede på bordet hos Region Midtjylland.

Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller fået udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.