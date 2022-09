Region gennemser flere benamputeredes journaler

Speciallæger i Region Midtjylland vil gennemgå yderligere 390 patientjournaler for at se, om flere benamputerede kan have grundlag for at søge om erstatning for et muligvis mangelfuldt patientforløb.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Regionen har tidligere gennemgået 1816 journaler fra årene 2012 til 2022.