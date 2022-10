Første sager afgjort - mistede begge ben på grund af fejl

De første fem sager, hvor patienter har søgt erstatning for fejlamputation i Region Midtjylland, er nu blevet afgjort af Patienterstatningen.



Tre ud af de fem patienter får tilkendt erstatning, mens Patienterstatningen har afvist to sager.

- På en meget trist baggrund er jeg tilfreds med, at vi har fået afgjort de første sager. Vi ved, at det er afgørende for patienterne og deres pårørende for at kunne komme videre i tilværelsen, siger direktør Karen-Inger Bast, Patienterstatningen.

I afgørelsen fra Patienterstatningen kan man læse, at patienterne får erstatning fordi deres behandling blev forsinket. I to af sagerne ender patienterne med at få amputeret deres ene ben på lårbenet.

Mistede begge ben

Men man kunne have undgået at amputere, hvis ikke behandlingen var blevet forsinket.

I den tredje sag får patienten amputeret begge sine ben ved lårbensknoglen. Hvis patienten havde fået behandling i rette tid kunne man have reddet hele højre ben og man kunne have nøjedes med at amputere fra venstre knæ og ned på det andet ben.

I stedet mistede patienten begge sine ben fra lårbensknoglen og ned, skriver Patienterstatningen.

I de to sager, der er blevet afvist, er forklaringen, at behandlingen levede op til standarden, og at patienterne havde forudgående sygdom, som var årsag til amputationen.

Rapport udløste skandale

Sagen begyndte at rulle, da en ekstern rapport i foråret landede på bordet hos Region Midtjylland.