38 millioner på vej, men Berit får ikke sine ben igen

Han mener derfor, at den bedste løsning vil være tre-regional via et samarbejde mellem regionerne Syd, Midt og Nord, så de knappe ressourcer udnyttes bedst muligt. Det kan også være, at mere støttepersonale på afdelingerne kan være med til at effektivisere processerne og dermed udnytte karkirurgerne bedre, vurderer han.



- De vokser ikke ud igen

Hos Berit Olesen i Aarhus tror hun næppe, at pengene kommer til at gavne hende. Hun mener, de skulle være kommet for længst.

- Absolut. Sådan nogle som mig får jo aldrig sine ben igen. Jeg kigger efter hver dag, om de vokser ud igen, men det gør de altså ikke.

Hun håber, at hun kan være med til at hjælpe sig selv og andre ved at stille sig frem og skabe opmærksomhed på området.



Se hele indslaget her: