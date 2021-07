Peter fik 'narret' bamsestol ind i huset – konen troede, det var en designerstol

Og for kort tid siden, blev der gjort alvor af det.

- Hun har på en måde fået smidt den ud af vinduet og hevet ned i kælderen, fortæller Peter Plejdrup.



Stor interesse for stolen

En kælder, som de skal igang med at renovere, hvilket betyder, at stolens skæbne nu stod til at ende på lossepladsen.

Peter Plejdrup tænkte dog, at han først ville gøre et lille forsøg for at give den nye ejere.

Han smed derfor forleden et opslag op i den lokale Facebookgruppe, hvor han efterlyste nye ejere til stolen. Og trods dens lidt slidte ydre, var der stor interesse.

- Folk bliver ved med at skrive til mig, fortæller Peter Plejdrup.

Også selvom den nye ejer onsdag formiddag kom og hentede stolen med sin trillebør.