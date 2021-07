Onlineuddannelse hitter: Julie skal studere i Horsens fra sit hjem i Saudi Arabien

Og det er noget, som Julie Johansen er helt klar over også vil præge hendes uddannelse:

- Jeg ville alligevel ikke have mulighed for i særlig stor udstrækning at deltage i de mere sociale arrangementer. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at savne det i særlig stor udstrækning, da jeg allerede har taget en uddannelse som sygeplejerske, hvor jeg har kunnet deltage i fester og andre mere sociale aktiviteter, så det er jeg helt afklaret med, siger hun og fortsætter:

- Men der er ingen tvivl om, at det ville være sværere for mig at tage den her uddannelse online, hvis jeg ikke i forvejen havde en uddannelse og prøvet studielivet, siger Julie Johansen.

Socialt samvær digitalt prioriteres

Helt uden kontakt til andre studerende bliver uddannelsen dog ikke. Faktisk slet ikke. For selvom uddannelsen foregår fra de studerendes computere rundt om i Danmark og ude i verden, så skal de stadig arbejde i digitale grupper. Derfor er socialt samvær også noget, man forsøger at prioritere på onlineuddannelserne på Dania Erhvervsakademi.

Uddannelsesinstitutionen har nemlig de seneste ti år tilbudt en onlineuddannelse som finansøkonom, og det har givet erfaring i, hvordan man bedst muligt tilrettelægger en undervisning online, så folk ikke dropper ud af uddannelsen:

- I de digitale rum er det vores erfaring, at det er vigtigt at lave andet end at læse sammen. Derfor har vi de sidste år afprøvet forskellige måder at ryste folk sammen på digitalt. For eksempel har vi lavet online-madlavning, hvor underviseren inviterer folk med til nogle timers hyggeligt samvær, og hvor man efterfølgende spiser maden sammen, og det virker, selvom det aldrig kommer til at erstatte det fysiske samvær, siger rektor Anders Graae Rasmussen.