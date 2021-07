Tonny var kaptajn under tirsdagens redningsaktion - hør hans beretning her

Og der når også at gå mange tanker igennem hovedet på ham, da de er på vej mod Samsø.

- At vi forhåbentligt hurtigt kan finde de her mennesker, fordi det ikke er ret fedt at ligge i vandet ret lang tid ad gangen. Det er vi jo alle sammen godt klar over. Man bliver koldt af det, også selvom det er højsommer. Så vi vil gerne hurtigt derud, og så håber vi selfølgelig, at vi kan finde dem, og de har det okay, siger han.

Det lykkedes heldigvis, og Tonny Jessen håber, at alle igen er okay.

- Jeg nåede desværre ikke at møde dem, for de blev jo hentet af ambulance her i havnen lige så snart, vi var i havn, men jo jeg har tænkt på, hvordan de har det, og om de har fået varmen igen, afslutter han.