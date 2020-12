På gaden i Aarhus: Er de nye restriktioner prisen værd?

Men hvor høj en pris er århusianerne egentlig villige til at betale for at kunne holde jul med familien?

Det var vi på TV2 ØSTJYLLAND tirsdag på gaden for at undersøge.

- Det er bestemt en for høj pris at betale, lyder det fra Pi Goslar fra Højbjerg, da vi møder hende på Strøget i Aarhus.

Hun er studerende, og derfor er blandt andet hjemsendelsen fra skolen et stort indgreb. Derfor så hun hellere at cafeer og skoler kunne holde åbent, fremfor at hun kan holde juleaften med familien.

- Det er min hverdag, og derfor betyder det meget for mig at kunne komme i skole og kunne have ordentlig undervisning. Det vægter jeg højere end at have én normal dag (red. juleaften) på den måde, siger hun.