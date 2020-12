Overblik: Her er de nye restriktioner

Transport

Søren Brostrøm pointerer, at der ikke vil blive lukket for transport mellem Aarhus Kommune og andre kommuner, der ikke er indbefattet af de nye restriktioner. Men hvis man bor i Aarhus skal man ikke tage på restaurant eller bar i en anden kommune.

- Man skal gøre, som man ville gøre i sin egen kommune. Hvis man bor i Aarhus og er ked af, at Moesgaard Museum er lukket, så skal man ikke tage til Randers Regnskov. Så tager man smittetrykket med sig, siger Søren Brostrøm.



Arbejdspladser

De nye restriktioner får også betydning for arbejdspladserne i kommune. Offentlige arbejdspladser skal sende medarbejdere hjem, der ikke opfylder kritiske funktioner og private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra.