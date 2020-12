Juletræet med sin pynt

venter på, vi får begyndt.

Aldrig har det vær’t så grønt,

aldrig har det vær’t så kønt.

I en jul, hvor pressemøder nærmest er den nye julekalender har vi brug for at sprede ekstra meget glæde og varme. Derfor har vi bedt østjyderne om at sende jeres eksempler på, hvordan man får hyggen ind i en corona-jul.

