Ventetid over hele linjen: Testcentre kan ikke følge med i kritisk ramte kommuner

- Udbud og efterspørgsel hænger ikke sammen, og enten misser man en række af de unge som bestiller tid eller også misser man dem med de lette symptomer, siger han.

Flere steder i Danmark har der de seneste dage været meldinger om lange køer ved teststeder.



Målsætning om 80 procent

Regeringen har en erklæret målsætning om, at 80 procent skal have adgang til en covid-19-test inden for 24 timer.

Det fremgår blandt andet af den aftale om en kontrolleret genåbning, som regeringen indgik med de øvrige folketingspartier 14. august.

Her blev ambitionen om test inden for 24 timer kaldt en ”klar målsætning”, ligesom der også var en ambition om, at 80 procent skal have svar på testen dagen efter, at den er foretaget.

Tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen bliver først for alvor bekymret, hvis ventetiderne i samfundssporet går ud over det såkaldte sundhedsspor. I sundhedssporet testes blandt andre de personer, der har alvorlige symptomer på covid-19. På nuværende tidspunkt er der kun en enkelt dags ventetid på 4 ud af 34 teststeder i landet.

Nils Strandberg Pedersen kalder det dog problematisk, at der er udfordringer med kapaciteten.

- Det er problematisk at komme med en generel opfordring om, at alle unge skal lade sig teste, hvis man ikke har kapaciteten til det, siger han.

Fra mandag til tirsdag er der registreret 2150 nye tilfælde af coronavirus, hvilket er det højeste, der endnu er registreret på 24 timer herhjemme.