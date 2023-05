Otte mødte op til bisættelsen - ingen af dem kendte kvinden i kisten

Sådan indleder sognepræst ved Christianskirken et opslag på Facebook, som han lagde op på det sociale medie tilbage i april under overskriften ”Menighedens diakoni når det er bedst”.

Betegnelsen kommunal begravelse dækker over, at det netop er kommunen, der tager over, når et menneske går bort, og der enten ikke er pårørende, eller de ikke melder sig.

Opslaget kom i forlængelse af, at en unavngiven kvinde skulle bisættes. Der var bare det aber dabei, at ingen efterladte havde meldt sig. Med andre ord skulle kvinden bisættes uden vidner - også kendt som en kommunal begravelse eller bisættelse.

380 gange i 2022 trådte kommunerne til. Blandt andet havde Randers Kommune 66 kommunale begravelser, mens Horsens Kommune havde 41. Aarhus Kommune tegner sig aktuelt for at have betalt for 173 kommunale begravelser i 2022.

- Ethvert menneskeliv sætter sine spor

Rikke Adolf var en af de otte, der meldte sig til at deltage i bisættelsen, da sognepræst Carsten Haugaard Nielsen spurgte ud i menigheden, om nogen ville være med til at vise den unavngivne kvinde en sidste værdighed.

- Det gjorde jeg, fordi Carsten spurgte, men jeg kunne også mærke, at jeg blev ramt af hans opslag og oplysning om, at kvinden skulle bisættes uden pårørende. Jeg blev overrasket over, at et menneske kan tage herfra uden pårørende, siger 45-årige Rikke Adolf.