Ervin har mistet både kone og datter: Men over boller i karry får han nye venner

Et måltid mad til billige penge kan gøre en kæmpe forskel for de ældre.

Cafeens formål er at inkludere plejehjemmets lokalområde og give et fællesskab til de ældre, som måske kan klare sig selv, men mangler selskab til dagligt.

Så da Ervin Markus Deigaard begyndte at græde, var de andre straks klar til at trøste ham.

Jens Szabo mener, at det er vigtigt at bevare tilbudet om billig varm mad.

Det betyder samtidig, at der er mange flere, der bliver boende i egen bolig længere. Og mange af dem vil gerne være en del af et ældrefællesskab.

Derfor har Skanderborg Kommune holdt fast i tilbudet i Fællesskabets Hus, selvom kommunen skal spare lige som mange andre kommuner.

- Det er lige præcis det, der skal til for at undgå kedsomhed og ensomhed, siger Jens Szabo (V), der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Skanderborg Kommune.

Hvorfor er det vigtigt at have et tilhørsforhold til det lokale plejehjem?

- Det kunne jo være på et tidspunkt, at man fik brug for nogle af de faciliteter, der er her.