Organiseret kødkriminalitet: Nu skal kødet bag lås og slå

De dyreste udskæringer ryger først. 3500 kroner blev der stjålet kød for i Superbrugsen i Løgten onsdag aften, og det er ikke første gang, der er blevet stjålet kød for store beløb.

- Vi har købt to kødsikringsbokse, så vi kan låse kødet inde. Det er jeg meget ked af, men det er vi nødt til, for at nedbringe den kedelige tendens med tyveri.

Slagtermester i Kvickly Veri Center Kenneth Therkildsen har i løbet af den seneste uge fået stjålet kød for 7000 kroner, og han mener også, at der er tale om organiseret kriminalitet.

Kød bag lås og slå

Kødet vil fra næste uge blive placeret i kødsikringsbokse, som der er blevet investeret i ovenpå tyverierne, der er meldt til politiet.



Både i Superbrugsen Løgten og ved Kvickly Veri Center skal kunderne derfor fremadrettet henvende sig til personalet, før de kan få fingrene i de dyre udskæringer.

- Det er ikke fair over for de ærlige kunder, men vi er nødt til det, siger Kenneth Therkildsen

Begge slagtermestre er ærgerlige over at låse deres kød inde og mener, at det vil komme til at skade salget.

- Jeg bliver bitter og ked af, at folk ikke kan kende forskel på dit og mit, og jeg tror, vi kommer til at mærke en nedgang i salget, siger Jimmi Harder.

Tidligere har også Kvickly i Odder investeret i en lås til de dyre stege efter tyveri.