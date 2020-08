Østjysk klub udsat for spektakulært svindelnummer

- Dét, der er problematisk, er, at de er så dygtige.

Sådan lyder det fra kasserer i Risskov Taekwondo Klub, Stefan Hartung, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fik onsdag en mail, som, han troede, var fra formanden i klubben. Men som viste sig at være fra en svindler.

Dette er et billede af mailen, som ser ud til at være fra formanden i klubben, Mickey Svendsen. Foto: Google

Øverst i mailen står der, at det er formanden i Taekwondo-klubben, der har sendt mailen, men det er det ikke.

- Det føles, som om de virkelige har researchet på os. De har været inde og finde ud af, hvem der er kasserer og formand, og hvad vores email-adresser er, siger Stefan Hartung.

Den falske formand skrev til kassereren og bad ham om at overføre 4500 euro - svarende til omkring 33.600 kroner - og selvom det virker mærkeligt, at han beder om euro, så var det ikke det, der fangede kasserens opmærksomhed.

Læs også Kvinde får bøde for at nægte at bære mundbind

Hvordan har du det i dag?

- Vi har nogle stævner, hvor vi har deltagergebyr i euro, siger han og uddyber:

- I virkeligheden var det små ting. Det var sproget i mailen – det, at der bliver skrevet: Hvordan har du det i dag? Det er uden for normen. Sådan taler Mickey og jeg ikke sammen i den her forbindelse. Og så var beløbet mærkeligt.

Stefan Hartung overfører ikke pengene, men sender i stedet for et svar tilbage, hvorefter han får en ny mail, hvor sætningen 'hvordan har du det i dag?' optræder.

Øverst i mailen kan man se, at svaret ikke bliver sendt til formand Mickey Svendsen, men til en ukendt mail.

Han kontakter også formand Mickey Svendsen og hører ham ind til beskederne, som han intet kender til.

Er jeg blevet hacket?

- Det mest skræmmende er jo, om jeg er blevet hacket. Om de har været inde på min computer eller bare har været inde på vores hjemmeside og research på, hvem der var kasserer og formand og fundet mailsene, siger Mickey Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har nu lavet koden om på sin computer, og de har lavet procedurerne for overførsler om.

De har også anmeldt sagen til politiet og informeret Idrætssamvirket i Aarhus og Dansk Taekwondo Forbund for at advare andre klubber om, at episoder som denne kan ske.

Min frygt, er at de begynder at gå efter små foreninger. Mickey Svendsen, formand, Risskov Taekwondo Klub

- Vi tror ikke, vi er den eneste idrætsklub, der har fået den, så derfor mener, vi at det er vigtigt at få det ud. Vi ville have det dårligt, hvis vi hørte om en anden klub, der havde mistet penge, siger Mickey Svendsen.

Hos politiet er det nyt, at svindlerne går efter foreninger.

Læs også Lærervikar vil frifindes for anklager om samleje med elever

Politiet kender svindlen

Hos Østjyllands Politi kender de til fænomenet CEO Fraud, hvor kriminelle forsøger at lave svindelnumre mod virksomheder a la det mod Risskov Taekwondo Klub. De kender dog kun til få tilfælde, hvor det er gået ud over foreninger.

Det kommer dog ikke bag på politikommissær Lasse Dyrberg fra afdelingen for Økonomisk Kriminalitet hos Østjyllands Politi, at det rammer dem.

- Hvorfor skulle det ikke flytte sig derover? spørger han retorisk.

Læs også Falske beskeder i omløb: Forlystelsespark advarer om svindel

Ifølge ham sker det ofte ved virksomheder, hvor der er en fysisk afstand mellem regnskabsafdelingen og direktøren. Men mange virksomheder har fundet en måde at undgå det ved at have totrinsgodkendelser af regninger og fakturer.

Ifølge politikommisøren ved de ikke, om svindlerne kommer fra Danmark eller udlandet, og det er generelt svært at opklare forbrydelserne, da gerningsmændene gemmer sig bag falske mails.

- Vi kan få en IP-adresse, men det kan være, at den er registreret uden for biblioteket i Aarhus. Vi har mulighed for at rette henvendelser til banker, hvis man har overført pengene, siger politikommissær Lasse Dyrberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Han anbefaler foreninger at følge rådene herunder.