Lærervikar vil frifindes for anklager om samleje med elever

Retten i Viborg idømte 37-årig lærervikar et år og tre måneders fængsel for at have samleje med to elever fra den folkeskole i Silkeborg Kommunr, hvor han var ansat fra 2014 til 2019. Han nægter sig skyldig og har anket dommen. Dommerne i Vestre Landsret skal nu tage stilling til sagen på ny. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En 37-årig lærervikar blev sidste år dømt for at have sendt fotos med seksuelt indhold til to elever på en folkeskole i silkeborg Kommune, hvor han var ansat.

Han havde også haft samleje med eleverne - to piger fra skolens ældste klassetrin - kom Retten i Viborg frem til.

Manden blev på den baggrund idømt halvandet års fængsel for brud på straffelovens paragraf 223 og 232.

Paragraf 223 forbyder blandt andet samleje mellem en lærer og en elev under 18 år, mens paragraf 232 handler om blufærdighedskrænkelse.

Lærervikaren nægtede sig skyldig i anklagerne og ankede dommen til landsretten. Han ville frifindes.

Torsdag skal dommere i Vestre Landsret tage stilling til sagen påny.

Samleje med skolepige

I 2014, hvor manden blev ansat på skolen i Silkeborg Kommune, fandt de første lovbrud ifølge anklagemyndigheden sted.

En skolepige var flere gange hjemme hos lærervikaren, og to gange skulle de have haft samleje. Året efter lokkede manden en anden pige hjem til sig, hvor hun udførte oralsex.

Det kom desuden frem i byretten, at han var med denne piges 9. klasse på studietur i Berlin i foråret 2017, hvor den 37-årige lærervikar havde samleje med eleven på et værelse.

Uafhængigt af hinanden meldte de to piger manden til politiet i juni 2019, skrev TV Midtvest efter domsafsigelsen i byretten sidste år.

Må ikke arbejde med børn og unge

Manden blev dømt for at have haft samleje med pigerne. Byretten lagde især vægt på pigernes forklaringer, som den fandt meget troværdige.

Foruden straffen på halvandet års fængsel blev lærervikaren frakendt retten til at arbejde med unge under 18 år i fem år.

Han var ansat som lærervikar på skolen i Silkeborg Kommune fra 2014 til sommeren 2019.

Hverken mandens forsvarer, Helle Kaad Iversen, eller senioranklager Susanne Holst Højberg ønsker at kommentere den verserende sag over for Ritzau.

