Kvinde får bøde for at nægte at bære mundbind

Arkivfoto. En 57-årig kvinde har fået en bøde for ikke at bære mundbind i et tog i Aarhus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

En 57-årig kvinde har fået en bøde for ikke at bære mundbind i et tog. Kvinden skriver sig dermed ind i politiets historiebog, da det er den første bøde for lige netop det i Østjyllands Politikreds.

Episoden udspillede sig onsdag morgen, da kvinden ikke havde mundbind på i et tog og ikke ville forlade det trods gentagende opfordringer.

Læs også Norddjurs Kommune klar med gratis mundbind

Derfor blev politiet tilkaldt til banegården i Aarhus, hvor toget og kvinden befandt sig.

- Kvinden forklarede selv, at hun ikke mente, hun havde pligt til at bære mundbind, når det ikke står på billetten, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Bøde på 2.500 kr.

Men den går ifølge politiet ikke. Kvinden er derfor sigtet for forseelsen og kan se frem til en bøde i størrelsesordenen 2.500 kroner.

Østjyllands Politi Østjyllands Politi dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.

Lørdag den 22. august blev det et krav i hele landet, at man skal bære mundbind i al offentlig transport for at mindske risikoen for Covid-19-smitte.

Dog gælder kravet ikke for børn under 12 år, ligesom nogle voksne af helbredsmæssige årsager kan være undtaget fra kravet.

- Det beror på en konkret vurdering i den enkelte situation. Man kan ikke bare sige, at man har vejrtrækningsproblemer, og så er det det. Vi kigger konkret på hver enkelt situation, og i det her tilfælde var der ikke tvivl om, at hun skulle sigtes, siger Jakob Christiansen.