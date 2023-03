Nyt initiativ skal stoppe skovskidere

Der skal være flere muligheder for at komme på toilettet i det offentlige rum. Det har Aarhus Kommune vedtaget. Beslutningen kommer efter lang tids debat om skovskideri i Riis Skov. Det fortæller Solveig Munk (EL), der er formand for teknisk udvalg i Aarhus Kommune. - Det er udsprunget af problemer med efterladenskaber i Riis Skov. Der blev dengang stillet forslag om et nyt toilet i Riis Skov, men vi besluttede, at vi først skulle have analyseret hele området for at finde ud af, hvor behovet er størst, siger udvalgsformanden.

Solveig Munk håber, at de nye toiletter kan være med til, at færre føler sig nødsaget til forrette sin nødtørft i naturen eller i byen.

Problemet i Riis Skov har været kendt siden sommeren 2021, hvor kommunen første gang forsøgte at få folk til at stoppe ved at sætte piktogrammer op i skoven. - Problemet er, at folk, rent ud sagt, skider i en af Danmarks mest benyttede skove. Det er meget uhensigtsmæssigt og ret ulækkert. Det ser ud til, at det sker, når de er ude at træne på fitnesspladsen i den sydlige ende af Risskov, da det er i umiddelbar nærheden af fitnesspladsen, sagde Andy Tomes, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

To nye toiletter Analysen er nu lavet færdig, og det er på baggrund af den, at byrådet har vedtaget, at der skal etableres to nye toiletter ved Navitas på Aarhus Ø og ved Flemmings Bamse Jørgensens plads. Analysen foreslog tre forskellige muligheder for at etablere nye toiletter, hvor det er den første og mindst omfangsrige, der er blevet stemt igennem.

Der er toiletter i forvejen ved Navitas, men nu bliver de åbnet op for offentligeheden. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix

- Det var det, der var penge til i budgettet lige nu. Men de to andre planer kan indføres i fremtiden, hvis der for eksempel bliver stillet et budgetforslag, siger Solveig Munk. Hvordan løser et toilet ved Navitas og et toilet ved Flemmings Bamse Jørgensens plads problemerne i Riis Skov? - Det løser ikke problemerne i Riis Skov. Der er der simpelthen ikke penge til nu. Men vi har tidligere vedtaget, at der skal være bedre skiltning i området for at løse problemet. Nye pissoirer i midtbyen Udover de to nye toiletter, vil kommunen også kigge på muligheden for at opsætte flere pissoirer i midtbyen. Restauratørforeningen havde foretræde for teknisk udvalg, hvor de kom med forslag til, hvordan flere pissoirer kunne se ud, og hvor de skulle stå.

Der er blandt andet forslag om, at byvåbnet kan indgraveres, beplantning kan tilføjes eller der sættes lys op på pissoiret. Foto: E+N ARKITEKTUR A/S