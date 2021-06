Nye rejsevejledninger: Lufthavn finder rød løber frem og popper champagnen inden første charterrejse

Aarhus Lufthavn kan mærke de lempede rejserestriktioner, og de kommende uger åbner flere af lufthavnens ruter mod charterdestinationer igen, og interessen for at komme afsted er stigende.

- Vi kan virkelig mærke, at nu begynder det at åbne, og at flyselskaberne er positive. Det begynder virkelig at tage fart. Vores gæster er trygge og tør at tage afsted, uden at de har bekymringen om, at de risikerer, at de skal i karantæne og igennem det helt store testshow, når de kommer hjem, siger Tina Baungaard-Jensen.