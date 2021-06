I dag starter Tour De France: Ung østjyde kan være næste store danske håb

Og det sætter Asbjørn Ellemose pris på.

- Jeg synes, det har været fedt, at de har kunnet se noget sjovt i det eventyr, jeg har haft gang i, siden jeg var ganske lille.

Han har for nyligt været hjemme i Galten på visit, men er nu taget tilbage til de italienske bjerge for at træne op til at kunne blive en del af et World Tour hold.

- Jeg er rendyrket bjergrytter, så jeg skal kunne køre nogle hårde stigninger, og det kan man ikke i Danmark på samme måde, siger Asbjørn Hellemose.