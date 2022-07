Nye kunder betyder mere komfort på campingpladsen

Flere har fået øjnene op for campingferier, og det kan også mærkes ude på de østjyske campingpladser.

Under corona måtte mange danskere af nød holde sommerferie inden for landet grænser, men det har tilsyneladende været så positiv en oplevelse, at det bliver ved.

Camping fortsætter i hvert fald med at være populært og sætte ny rekorder -og det trækker særligt, når campingpladserne tilbyder noget ekstra.